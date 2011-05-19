Борги єврозони залишаються «форс-мажорною» обставиною для інвесторів - експерти

Питання щодо боргів єврозони залишається «форс-мажорною» обставиною, що може в будь-який момент вплинути на настрої інвесторів.

Така точка зору міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Тим не менше, констатують аналітики, фондові європейські індекси вчора відігравали в деякій мірі позитивну новину про те, що ЄС спільно з МВФ мають намір надати Португалії додаткову фінансову допомогу і збільшити кредит для Греції. Торги на фондових майданчиках Європи і США в середу, 18 травня, завершилися в зеленій зоні під впливом зростання цін на сировину, який відновився на тлі ослаблення курсу долара. Вчорашній день був досить спокійним у плані макростатистики. Деяку підтримку ринку подав квартальний звіт Dell, який виявився кращим за очікування ринку.

За словами аналітиків, торги на українському фондовому ринку в середу завершилися на позитивній території. Невелике осідання індексу Української біржі після обіду було пов`язане з бажанням зафіксувати невеликий прибуток, а також побоюваннями напередодні відкриття американських індексів. Тим не менше, упевнений рух останніх в зеленій зоні при відкритті торгів трохи підтримало локальний ринок при закритті.

Як відзначають аналітики, індекс Української біржі в середу піднявся на 0,92%, опинившись на рівні 2555,85 пункту, а індекс ПФТС - на 1,22%, до 984,79 пункту. Серед акцій індексного кошика Української біржі найбільше зростання продемонстрували «Західенерго» (+5,49%), «Райффайзен Банк Аваль» (+2,09%) і «Центренерго» (+1,22%). Гірше ринку виглядали папери «Стиролу» (-1,27%), Алчевського меткомбінату (-0,84%), Авдіївського КХЗ (-0,42%) і Стахановського вагонобудівного заводу (-0,29%).