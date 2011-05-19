Експерт: акції сировинного сектора США в середу показали переконливе зростання

Акції сировинного сектора США в середу, 18 травня, продемонстрували найбільш переконливе зростання, у той час як друге місце в рейтингу лідерів за підсумками дня належало акціям промислових компаній.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

При цьому, звернув увагу аналітик, «акції промислових компаній продовжують залишатися на негативній території за підсумками тижня, що говорить про те, що зростання північноамериканських індексів залишається незбалансованим».

За словами П.ІЛЛЯШЕНКА, у середу, вслід за зростанням вартості сировинних товарів, фондові індекси S & P 500 і DJIA зросли на 0,9% і 0,65% відповідно. У четвер вранці ф`ючерси на індекс S & P 500 торгувалися з мінімальним зниженням на тлі негативної динаміки сировинних товарів. При цьому індекс американського долара також демонстрував незначне зниження. «Таке поєднання динаміки основних активів поки що варто розцінювати як фіксацію прибутку, а подальша динаміка сировинних товарів і сировинних валют стане індикатором розвитку подій на ринках акцій», - вважає аналітик.

За його інформацією, ф`ючерси на основні європейські індекси в четвер зранку торгувалися на позитивній території, вказуючи на високу ймовірність старту торгів з підвищенням котирувань. Водночас, неоднозначна динаміка фондових індексів у країнах Азії говорить про те, що імпульс зростання від фондових майданчиків у США вже втрачено. «Варто звернути увагу на те, що сьогодні під час торгів у Китаї в сферу уваги продавців повернулися акції фінансового сектора і сектора нерухомості. Це означає, що регіональні трейдери знову підвищують рівень занепокоєння щодо перспектив посилення монетарної політики в КНР», - пояснив П.ІЛЛЯШЕНКО.

Як вважає аналітик, зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського фондового ринку склався нейтрально-негативний. «У разі збереження статус-кво на зовнішніх майданчиках по ходу торгової сесії в індексу Української біржі будуть хороші шанси на динаміку краще порівнянних ринків», - прогнозує він.