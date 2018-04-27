Процес створення центрального депозитарію - індикатор приналежності України до цивілізованого світу

Рішення, прийняті на зборах акціонерів Національного депозитарію України, що відбулися 27 квітня, наштовхують на сумні роздуми. Не залишилося сумнівів у тому, що є особи, яким вигідно силовим шляхом «переформатувати» ринок депозитарних послуг. З цією метою, ініціатори сумнівних змін, серед яких виділяється регулятор ринку цінних паперів, дуже "вільно" обійшлися з профільним законодавством. А таке поняття, як інтереси споживачів депозитарних послуг, в системі цінностей зазначених осіб, судячи з усього, взагалі відсутнє.

Коротко нагадаємо суть питання. В Україні працюють два депозитарії «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ВДЦП), в якому станом на 01.01.2011 р. обслуговувалося 86,2% депозитарних активів, і «Національний депозитарій України» (НДУ), в якому на 01.01.2011 р. обслуговувалося 13,8% відповідних активів.

Коли постало питання про приведення депозитарної системи України у відповідність до міжнародних стандартів, з цього приводу був присутній консенсус - створювати єдиний центральний депозитарій потрібно. Але, диявол криється в деталях. Міжнародні фінансові організації, оператори вітчизняного фондового ринку, експерти були впевнені, що створювати центральний депозитарій потрібно на базі лідера ринку, тобто «ВДЦП». При цьому не було серйозних заперечень проти того, щоб «НДУ» був приєднаний до «ВДЦП» на прийнятних для акціонерів «НДУ» умовах.

Наглядова Рада «ВДЦП», до якої входять представники учасників фондового ринку, представила у ДКЦПФР свій варіант створення центрального депозитарію. Він якраз і містив об'єднання «ВДЦП» з «НДУ».

Однак, думка ряду авторитетних українських чиновників пішла врозріз з логічною точкою зору міжнародних організацій, «фондовиків» і фахівців. Прем'єр-міністр у лютому своїм розпорядженням створив робочу групу, якій доручив підготувати створення центрального депозитарію на базі «НДУ». До речі, цікаво, що до складу цієї групи не були включені ті, для кого існують депозитарії - оператори фондового ринку.

Далі - більше. Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Д.Тефт пише лист на ім'я віце-прем'єр-міністра України С.Тігіпка, в якому вказує, що обраний українськими чиновниками шлях є прямим порушенням домовленостей з МВФ. Реакція на це мітиться в прес-конференції голови ДКЦПФР Д.Тевельова і народного депутата І.Прасолова, суть якої звелася до наступного: НДУ - хороший депозитарій, нам він подобається, будемо на його базі робити єдиний центральний депозитарій. І заодно було оголошено про трансформацію «робочої групи» в «оргкомітет» зі створення центрального депозитарію.

Після цього до прем'єр-міністра України М.Азарова з офіційним листом звертаються МВФ, Світовий Банк та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Лист просякнутий подивом і стурбованістю тим фактом, що «оргкомітет» у своїх планах щодо створення Центрального депозитарію повністю ігнорує лідера ринку - «ВДЦП». При цьому, шановні міжнародні організації пропонують конструктивний вихід: перед прийняттям остаточного рішення щодо форми і методів створення в Україні центрального депозитарію залучити міжнародних експертів для надання робочій групі професійних консультацій щодо оптимального варіанту злиття двох існуючих депозитаріїв - «ВДЦП» та «НДУ».

«Оргкомітет» вважає за краще зробити вигляд, що не помітив позицію авторитетних міжнародних організацій. 27 квітня проводяться збори акціонерів «НДУ», на яких приймають ряд важливих рішень, в тому числі й про збільшення статутного фонду, причому робиться це з відвертим порушенням профільного законодавства (докладніше про це - нижче). А 16 квітня народний депутат І.Прасолов вносить на розгляд Верховної Ради проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо централізації депозитарної системи України». Документ покликаний закріпити адміністративний переділ ринку на користь «НДУ», який, незважаючи на безліч законодавчих преференцій за 10 років так і не зміг ринковими методами домогтися лідерства.

Додамо, що «оргкомітет» ігнорує думки таких авторитетних операторів фондового ринку, як голова правління групи компаній «ТЕКТ» Вадим Гриб, виконавчий директор «Он-Лайн Капітал» Сергій Кондрашев, керуючий директор інвестиційної групи «Універ» Олексій Сухоруков, які категорично не поділяють штучні преференції, створювані чиновниками для «НДУ» і всерйоз побоюються, що такі дії можуть надовго зупинити розвиток українського ринку цінних паперів. Втім, чи варто цьому дивуватися, якщо думка впливових МВФ, Світового Банку та USAID лобістам «НДУ» теж абсолютно байдужа.

Повернемося до зборів акціонерів «НДУ», що відбулися 27 квітня. Не будемо загострювати особливу увагу на недотриманні вимог Закону «Про акціонерні товариства» при виборі голови та членів Наглядової Ради, а також голови і членів Ревізійної комісії «НДУ». Мабуть, закріплений у профільному законі кумулятивний порядок подібних голосувань занадто складний для розуміння акціонерами «НДУ». Хоча, складно утриматися від здивування - на цих зборах від імені держави голосували голова ДКЦПФР Тевелєв і члени комісії Амелін, Петрашко, Тарасенко. Здавалося б, керівники регулятора повинні знати і дотримуватися профільного закону.

От тільки чому ж голосування по ключовому пункту порядку денного зборів акціонерів «НДУ» - про збільшення статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій - було прикрашене цілим букетом недотримань корпоративного законодавства?

Але, по порядку. Відомо, що діяльність «НДУ» носить хронічно збитковий характер. Закон України «Про акціонерні товариства» забороняє проведення емісії акцій для покриття збитків. Тим не менше, акціонери «НДУ» підтримують проведення емісії акцій. Більше того, на зборах не були затверджені фінансові результати роботи «НДУ» за три роки, як і не був затверджений звіт Ревізійної комісії.

Все той же Закон, а також Закон «Про господарські товариства», вимагають, щоб затвердження рішення про збільшення статутного капіталу передувало голосування за проспект емісії акцій. У випадку із зборами акціонерів «НДУ», зі слів одного з учасників цього зібрання, окремого голосування за твердженням проспекту емісії акцій не було. Та й не могло воно відбутися тому, що сам проспект емісії в ні ЗМІ, ні на сайті НДУ не публікувався, акціонерам за 30 днів до проведення зборів не розсилався, на самих зборах акціонерів жодного документа щодо параметрів додаткової емісії акціонерам не було озвучено, що є порушенням профільного законодавства.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що на вказані порушення корпоративного законодавства закрили очі представники Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку, які брали участь у зборах акціонерів «НДУ» . Чи можна це розцінювати, як негласну установку від регулятора ринку, мовляв, можна і не дотримуватися Закону «Про господарські товариства»? Але ж саме із ДКЦПФР у решті решт суворо спитають за порушення, які можуть стати масовими саме з «благословення» регулятора!

На цьому фоні відверто безглуздо виглядає пропозиція, з якою акціонери «НДУ» звернулися до акціонерів «ВДЦП», - щодо обміну акцій «ВДЦП» на акції «НДУ» додаткової емісії, з приводу чого було доручено підготувати оферту. Судіть самі: пропорція обміну не запропонована, терміни обміну не оголошені, про незалежний аудит, який дозволив би об'єктивно оцінити акції обох депозитаріїв, не йдеться. І найголовніше, акціонерам «ВДЦП» запропоновано обміняти свої акції, на якісь цінні папери, законність випуску яких з одного боку викликає серйозні сумніви, а з іншого боку сама додемісія може бути легко і успішно оскаржена в суді.

До речі, у розсудливих людей викликає сумнів, що додаткова емісія акцій «НДУ» організована для того, щоб зменшити частку держави в цьому депозитарії? Адже держбюджетом не передбачені витрати на оплату державою додаткового внеску на купівлю акцій «НДУ». Паралельно в «НДУ» адміністративним шляхом будуть «заганяти» клієнтів, усуваючи «ВДЦП», лідера ринку. А держчиновники виконують ключову роль у цій сумнівній операції.

Окремим штришком зауважимо, що протокол зборів акціонерів «НДУ», згідно все з тим же неодноразово проігнорованим чинним законодавством, мав бути підписаний протягом 10 днів. Термін закінчився 7 травня. Сьогодні - 19 травня, але інформації про долю протоколу немає. Втім, у випадку з «НДУ» до такого не звикати: ще свіжі в пам'яті події зборів акціонерів 15 вересня минулого року, коли всі питання були проголосовані одностайно, але офіційної інформації про підписання цього протоколу так і не надійшло...

Тим часом, інформовані джерела очікують, що законопроект І.Прасолова, про який йшлося вище, буде ударними темпами розглянутий Верховною Радою. Щоправда, невідомо, чи схвалював текст законопроекту «оргкомітет». Водночас, є інформація, що члени ДКЦПФР, ознайомившись з результатом праці Прасолова, м'яко кажучи, були далекі від захоплення. Для того, щоб фахівці могли зробити висновок про якість документа, зауважимо, що в ньому пропонується заборонити депозитарію проводити розрахунки з цінними паперами за угодами, укладеними на фондових біржах. У відповідь чується здивування операторів ринку: адже в усьому цивілізованому світі це одна з двох основних функцій депозитарію! Втім, коли дивишся на те, як створюється центральний депозитарій, виникає питання - а хто сказав, що Україна належить до цивілізованого світу?...



Микола Іващенко