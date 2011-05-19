Лідерами торгів на Українській біржі стали «Західенерго» і «Райффайзен банк Аваль» - експерти

Лідерамиторгівна Українськійбіржівсереду, 18травня, сталиакції"Західенерго" (+6,72%)і "РайффайзенбанкАваль»(+2,09%).

Процейдетьсяв аналітичномуогляді інвестиційноїкомпаніїPhoenix Capital,переданомуагентствуУНІАН.

Засловамианалітиків,на позитивнутериторіюна Українськійбіржівсередутакожвийшликотирування «Центренерго»(+1,05%),Єнакієвськогометалургійногокомбінату(+1,13%) і«Укрнафти»(+1,06%).ТількипапериАлчевськогометалургійногокомбінату(-0,89%)стримувализростанняіндексу.

Яквідзначаютьаналітики,вітчизняніфондовіринки всередузакрилисяневеликимзростанням.ІндексУкраїнськоїбіржі піднявсяна0,92%наневисокомуобсязіторгів урозмірі172,6млн.грн.

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