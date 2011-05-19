Українські акції на закордонних ринках показали позитивну динаміку - експерти

17:33, 19 травня 2011
Фондовий ринок
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Українськіакції, що торгуютьсяна закордоннихринках,вчорапродемонстрували восновномупозитивнудинаміку.
Процейдетьсяв аналітичномуогляді інвестиційноїкомпаніїPhoenix Capital,переданомуагентствуУНІАН.
Якповідомляютьаналітики,папериFerrexpoна Лондонськійфондовійбіржівсереду,18 травня,піднялисявцініна2,3%.ТількиакціїRegal Petroleumзакрилися впротилежномунапрямку,втративши4,35%.
За інформацієюаналітиків,на Варшавськійфондовійбіржівсередунайбільшимпопитомсередінвесторівкористувалисяакціїагропромисловогосектору.«Астарта»додала3,97%,Kernel-1,56%.Проте котируванняMilkiland(-2,29%)скорегувалисяпісля значногозростання попередньогодня.

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