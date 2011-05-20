Західні біржі вчора збільшились на фоні рішення ФРС за ключовою ставкою - експерти

Західні фондові майданчики закінчили вчорашній день зростанням на фоні прийнятого напередодні рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США не змінювати рівень ключової ставки.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Крім того, за словами аналітиків, підтримку ринку в четвер надали корпоративні новини, зокрема, вдале розміщення Linkedin. Статистика з США, що вийшла вчора, була різноспрямованою. Число первинних звернень за допомогою з безробіття в черговий раз знизилося, але позитив від цієї новини був затьмарений тим фактом, що дані щодо продаж будинків на вторинному ринку та індекс випереджальних індикаторів виявилися гіршими за очікування ринку.

Аналітики відзначають, що торги на вітчизняному фондовому ринку в четвер завершилися на позитивній території. Лідером торгів за обсягом на Українській біржі стали акції «Мотор Січі» (13,9 млн. грн.). Серед підприємств індексного кошика найбільше зростання показали Стаханівський вагонобудівний завод (+4,35%), «Азовсталь» (+1,7%) і «Укрсоцбанк» (+1,1%). Гірше ринку виглядали папери «Укрнафти» (-0,59%) і «Мотор Січі» (-0,28%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 19 травня, виріс на 0,99% - до 994,55 пункта. Загальний обсяг торгів становив 353 млн. 675 тис. грн.

Індекс Української біржі піднявся на 0,37% - до 2565,18 пункта. Загальний обсяг торгів становив 282 млн. 290 тис. грн., з них на терміновому ринку - 120 млн. 151 тис. грн.