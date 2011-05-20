Зростання індексу Української біржі поки має невпевнений характер - експерт

Поточне зростання індексу Української біржі носить невпевнений характер, що дозволяє поки говорити про технічне зростання.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

За її інформацією, сьогодні, 20 травня, вітчизняний ринок акцій відкрився зростанням, і до 11:00 індекс UX додав 0,61% до 2580,89 пункта. Індекс росте вже четвертий день, після того як з кінця березня він втратив близько 16%.

Як вважає О.ЄВДОЧЕНКО, «більшість учасників торгів утримуються від активних дій на ринку, оскільки відсутнє чітке розуміння того, як буде розвиватися ситуація на світових фондових майданчиках. Зокрема, американський ринок торгується в межах річних максимальних значень, і в який бік він рушить далі, сказати складно, розвиток спадного і висхідного сценаріїв оцінюється як 50/50. Тому, щоб приймати які-небудь рішення, необхідно дочекатися більш чітких сигналів як для покупок, так і для гри на пониження».

За словами аналітика, сьогодні в США економічний календар пустий, і ніяких важливих макроекономічних даних не очікується. У Європі будуть оприлюднені травневі дані щодо індексу споживчої впевненості. «Очікується, що торги на вітчизняному ринку акцій у п'ятницю будуть проходити під знаком високої волатильності, а в кінці дня не виключена невелика фіксація прибутку», - прогнозує О.ЄВДОЧЕНКО.