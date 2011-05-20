Фондові індекси США зросли, незважаючи на слабкі економічні дані - експерт

Американські фондові індекси S & P 500 і DJIA у четвер, 19 травня, зросли на 0,2% і 0,4% відповідно, незважаючи на публікацію слабких економічних даних.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він підкреслив, що «після того як у понеділок, 16 травня, значення індексу ділової активності ФРБ Нью-Йорка виявилося вдвічі нижче очікуваного, в учасників ринку було достатньо часу, аби здогадатися про те, що найближчі економічні дані зі США розчарують. Ринок не схильний демонструвати сильну реакцію на очікувані новини, що й було доведено під час вчорашніх торгів».

За словами аналітика, на відміну від подій вчорашньої торговельної сесії, коли позитивний імпульс від зростання фондових індексів у США напередодні був вичерпаний під час торгів в Азії, сьогодні вранці зростання основних індексів обіцяє бути більш стійким, хоча і більш скромним за своєю амплітудою. Зокрема, ф`ючерси на провідні індекси Європи вказують на відкриття торгів зростанням котирувань на тлі нейтральної динаміки ф`ючерсів на індекс S & P 500.

З іншого боку, вважає П.ІЛЛЯШЕНКО, вчорашнє зниження індексу Української біржі від максимальних рівнів торгової сесії протягом останньої години торгів може вказувати на готовність продавців перевірити на міцність оптимізм покупців. Зовнішній фон на відкритті українського ринку сьогодні склався нейтрально-позитивний. Водночас, динаміка індексу Української біржі буде швидше нейтральною протягом більшої частини торгової сесії. Головним випереджаючим індикатором подій на ринках акцій знову стане динаміка долара США.