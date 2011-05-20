Експерти: українські акції вчора користувалися достатнім попитом для зростання

Більшість українських акцій під час вчорашніх торгів користувалася достатнім попитом, аби залишатися на позитивній території.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, українські фондові ринки в четвер, 19 травня, закрилися незначним зростанням. Папери «Азовсталі» та «Укрсоцбанку» на Українській біржі піднялися в ціні на 1,7% і 1,1% відповідно.

За інформацією аналітиків, торги за іншими акціями на Українській біржі в четвер закрилися зростанням котирувань менш ніж 1%. У червоній зоні залишилися тільки «Укрнафта» (-0,59%) і «Мотор Січ» (-0,28%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 19 травня, зріс на 0,99% - до 994,55 пункту. Загальний обсяг торгів склав 353 млн. 675 тис. грн.

Індекс Української біржі піднявся на 0,37% - до 2565,18 пункту. Загальний обсяг торгів склав 282 млн. 290 тис. грн., З них на терміновому ринку - 120 млн. 151 тис. грн.