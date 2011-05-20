Найбільшим попитом на закордонних біржах користувалися українські агрокомпанії - експерти

Найбільшим попитом серед інвесторів на зарубіжних фондових біржах у четвер, 19 травня, користувалися акції українських компаній агропромислового сектора.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, на Варшавській фондовій біржі в четвер папери "Астарти" додали 1,6%, «Агротону» - 1,3%. Протилежну динаміку продемонстрували «Кернел» (-1,1%) і виробник молочних продуктів Milkiland (-1,2%).

Як відзначають аналітики, на Лондонській фондовій біржі в четвер акції гірничо-металургійного підприємства Ferrexpo (+0,4%) після тижня стрімкого зростання зафіксували мінімальну зміну ціни.