Українські фондові ринки знизилися вслід за падінням світових індексів - експерти

Українські фондові ринки в п`ятницю, 20 травня, незначно знизилися вслід за падінням основних світових індексів.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, найбільшим попитом серед інвесторів на Українській біржі в п`ятницю користувалися акції "Західенерго" (+3,67%), тоді як інші папери продемонстрували помірне зростання. Зокрема, Авдіївський КХЗ додав 0,73%, Ясинівський КХЗ - 0,15%) і «Укртелеком» - 0,12%.

За словами аналітиків, котирування інших акцій індексного кошика Української біржі в п`ятницю знизилися. При цьому найбільше впали у ціні папери «Укрсоцбанку» (-1,13%) і «Центренерго» (-1,0%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 20 травня, знизився на 0,30% - до 991,59 пункту. Загальний обсяг торгів склав 167 млн. 471 тис. грн.

Індекс Української біржі опустився на 0,13% - до 2561,90 пункту. Загальний обсяг торгів склав 339 млн. 368 тис. грн., з них на терміновому ринку - 108 млн. 27 тис. грн.