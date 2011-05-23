Українські акції на закордонних ринках показали мінімальну зміну цін - експерти

Майже всі акції українських компаній, що торгуються на закордонних ринках, зафіксували у п`ятницю, 20 травня, мінімальну зміну цін.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Тим не менше, за інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі в п`ятницю акції компанії Cadogan Petroleum торгувалися проти тренда, злетівши на 6,1%. Результати решти українських нафтогазових компаній були не настільки вражаючими. Акції Regal Petroleum впали на 1,1%, тоді як ціна JKX Oil & Gas залишилася незмінною.

Як відзначають аналітики, Ferrexpo завершило волатильний тиждень падінням на 1,2%. Акції Milkiland на Варшавській фондовій біржі продемонстрували зростання, піднявшись у ціні на 1,1%.