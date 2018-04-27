Весна: «ведмеді» торжествують...

Український фондовий ринок минулого тижня нарешті перервав низку падінь, що спостерігаються досить тривалий час. Але чи надовго? Адже аж до минулого понеділка вітчизняні майданчики рішуче демонстрували падіння (за деякими винятками) всупереч світовому тренду. Зокрема, за підсумками квітня обидва основних біржових індикатори - індекс Української біржі та індекс ПФТС - знизилися на відчутні 3,5%.

Падіння вітчизняного ринку продовжилося в травні. Всю першу половину місяця наші гравці вперто ігнорували хороші новини ззовні. При цьому негативну інформацію українські інвестори сприймали буквально, знаходячи в ній привід для здешевлення акцій. Тобто, резюмуючи, увесь квітень і перша половина травня стали тріумфом «ведмедів» на вітчизняному ринку цінних паперів.

Розглянемо ситуацію першої половини місяця на прикладі трьох найбільш яскравих торгових сесій.

Зокрема, у вівторок, 10 травня, міжнародні фондові біржі закінчили торговельну сесію на позитиві. Однак, український фондовий ринок не звернув на це увагу і показав хоч і помірне, але все ж зниження (можливо, на фоні новин із Європи, що не дивно, оскільки саме негатив цікавить наших гравців у цей період).

Як відзначають аналітики інвестиційної групи «Сократ», 10 травня торги в єврозоні та США завершилися зростанням основних індексів на тлі позитивних новин з Китаю і корпоративного сектора. З корпоративного сектора двигуном зростання світових фондових ринків стала новина про покупку Skype Technologies компанією Microsoft за 8,5 млрд. доларів. У свою чергу, опублікований в Китаї торговий баланс показав профіцит у 11,42 млрд. доларів, перевищивши очікування ринку більш ніж у три рази. Експорт з Китаю за аналогічний період минулого року зріс на 29,9%, а імпорт - на 21,8%. Крім того, гуртові продажі в США зросли на 2,9%, що вище за очікування ринку на 1,4%. Індекс економічного оптимізму IBD зріс і показав значення 42,8 пункту (попереднє значення 40,8 пункту).

Тим не менше, повідомляють аналітики, на настроях інвесторів негативно позначилося зниження рейтинговим агентством S & P довгострокового суверенного рейтингу Греції до «В» з «ВВ-», а короткострокового - до «C».

За словами аналітиків ІГ «Сократ», торги на українському фондовому ринку 10 травня завершилися на негативній території. Індекс Української біржі впав на 1,1%, опинившись на рівні 2620,40 пункту, а індекс ПФТС - на 0,81% до 1020,04 пункту. Серед компаній індексного кошика Української біржі найбільше зростання було зафіксовано за паперами «Райффайзен Банку Аваль» (+0,95%) і "Азовсталі" (+0,70%). Найбільше зниження показали акції "Західенерго" (-10,00%), «Центренерго» (-3,07%) і «Мотор Січі» (-2.22%). Лідерами за обсягом торгів стали папери «Мотор Січі» (27,37 млн. грн.) і Авдіївського КХЗ (17,86 млн. грн.).

На наступний день - у середу, 11 травня - падіння українського фондового ринку посилилося. Вітчизняні майданчики показали дуже помітне зниження. Зокрема, індекс Української біржі за підсумками торгів впав на 2,20%, а індекс ПФТС опустився на 1,79%.

На думку аналітика компанії Astrum Investment Management Павла Ілляшенка, «причинами зниження стала відсутність позитивних сигналів із зовнішніх майданчиків, а також продовження розпродажів серед приватних інвесторів». Індекс Української біржі 11 травня втратив 2,20%, що відповідає середньоарифметичному (не зваженому) результату компонентів індексного кошика. Торговельна активність залишилася на низькому рівні, у той час як загальний обсяг торгів акціями досяг позначки в 150 млн. гривень.

Як зазначив П.Ілляшенко, з точки зору найбільш сильного впливу на динаміку широкого ринку, головним аутсайдером дня 11 травня стали акції «Мотор Січі», котирування яких знизилися на 3,3% на порівняно високому обсязі торгів. Однією з причин падіння вартості цих паперів під час торгової сесії стало перенесення IPO російської компанії "Вертольоти Росії". З точки зору найбільших втрат серед ліквідних акцій стало зниження Стахановського вагонобудівного заводу, котирування якого знизилися на 6%.

Торгова сесія 11 травня була цікава також і в плані внутрішньоденного руху котирувань вітчизняних паперів, у порівнянні із західними акціями. На думку аналітика інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Сергія Белясова, «підвищення інфляційного тиску, зазначене у всіх провідних економіках світу, створює додаткові ризики для світової економіки в найближчій перспективі, що негативно відбивається на ринках акцій». При цьому невизначеність, яка спостерігається на ринках, підштовхує вітчизняних гравців фіксувати позиції.

Як зазначив С.Белясов, торги на Українській біржі 11 травня проходили в негативній зоні. Торговельна активність при цьому залишалася на низькому рівні. Зважаючи на неоднозначність зовнішнього фону більшість вітчизняних інвесторів вирішили утриматися від активних операцій до появи більш чітких сигналів із зовнішніх майданчиків. Торги на Українській біржі в цей день відкрилися осіданням індексу всупереч помірно-позитивному зовнішньому тлу. Закриття позицій навіть невеликою кількістю учасників ринку за низької торгової активності штовхало індекс вниз.

За словами аналітика, надалі індекс Української біржі робив спроби відіграти втрати, проте так і не зміг вибратися з негативної зони. Купівельну активність вітчизняних інвесторів підтримувало поліпшення зовнішнього фону. Ринки Європи зростали на фоні сприятливої корпоративної звітності низки великих європейських компаній, а також британської макростатистики.

С.Белясов повідомив, що друга половина торгової сесії 11 травня на Українській біржі характеризувалися підвищенням негативних настроїв серед учасників ринку в міру посилення несприятливих сигналів із зовнішніх майданчиків. Негативна макростатистика в США, а також песимістичний звіт Банку Англії щодо перспектив британської економіки викликали хвилю продажів на провідних світових біржах.

За словами аналітика, у лідерах зростання серед ліквідних емітентів виявилися акції «Західенерго». Відкрившись зростанням більш ніж на 7%, після суттєвої осідання в останні хвилини вівторкових торгів, акції розгубили весь зріст, завершивши торговельну сесію середи зростанням на 1,40%. За іншими емітентами переважали продажі. При цьому осідання акцій першого ешелону було не таким сильним, ніж другого. У лідерах падіння опинилися папери шахти «Комсомолець Донбасу» (-8,70%). Суттєвим осіданням відзначився Стахановський ВБЗ (-5,97%), падіння котирувань якого спровокував вихід з паперу великого учасника ринку, а також новина про істотне зростання заборгованості держави Стахановському ВБЗ з відшкодування ПДВ.

Ситуацію наступного дня на українському ринку можна сміливо назвати обвалом. Цьому посприяли негативні новини ззовні, до яких, як вже було сказано раніше, вітчизняні інвестори останнім часом особливо чутливі. Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 12 травня, звалився на 3,13%. У свою чергу, індекс Української біржі впав на меншу кількість пунктів, але теж відчутно. Його зниження склало 2,20%.

Як підкреслюють аналітики інвестиційної компанії Phoenix Capital, вітчизняні фондові майданчики завершили торги 12 травня істотним падінням на тлі погіршення світової кон`юнктури. Зокрема, індекс Української біржі в цей день відкрився зниженням і торгувався в червоній зоні протягом всієї торговельної сесії. Лідерами падіння на біржі стали папери коксохімів. Авдіївський КХЗ втратив 3,4%, Ясинівський КХЗ - 3,5%. «Мотор Січ» подешевшала на 3,01%, «Західенерго» - 4,98%. Акції металургійних компаній також просіли. Алчевський меткомбінат впав на 2,52, «Азовсталь» - на 2,78%, Єнакіївський метзавод - на 1,61%. Тільки «Укртелеком» торгувався проти тренда, піднявшись на 0,15%.

У короткостроковій перспективі навряд чи варто очікувати від українських акцій зростання, незважаючи на позитивні результати минулого тижня. Адже зовнішня кон`юнктура погіршується, і «ведмедям» ще є де розгулятися...

Ігор Галичак (УНІАН)