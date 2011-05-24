Українські акції на закордонних ринках вчора розпродавалися у всіх галузях - експерт

Українські акції, що торгуються на закордонних ринках, за підсумками вчорашніх торгів закрилися в мінусі на тлі активних розпродажів у всіх галузях.

Про це повідомляється в огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, підготовленому аналітиком Олександром ЛОЗОВИМ.

Як відзначає аналітик, найбільше падіння цін у понеділок, 23 травня, продемонстрували нафтогазова компанія Regal Petroleum (-4,5%), агрохолдинг «Астарта» (-3,6%) і гірничодобувна компанія Ferrexpo (-3,5%). Акції інших компаній втратили близько 1%. Зокрема, JKX Oil & Gas знизився на 1,1%, Milkiland - на 1,1%.

За інформацією О.ЛОЗОВОГО, в зеленій зоні в понеділок закрилися тільки папери Cadogan Petroleum (+1,1%), які ще більш зміцнилися після зростання на 6,1% минулої п`ятниці.