Експерт: український фондовий ринок у понеділок зазнав відчутних втрат

Український фондовий ринок у понеділок, 23 травня, зазнав відчутних втрат на тлі посилення виходу з ризикових позицій на світових майданчиках.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його інформацією, зростання індексу Української біржі від мінімального внутрішньоденного значення 16 травня вчора скоротилося до менш ніж 2%. Серед компонентів кошика індексу Української біржі лише акціям "Західенерго" вдалося завершити торговельну сесію на позитивній території на тлі зростання активності торгів за даним емітентом до 4 млн. грн. Середня амплітуда зниження індексних акцій склала 2,6%, тоді як найгірший результат показав Стахановський ВСЗ, котирування якого опустилися на 4,2%.

Аналітик зазначив, що кращими серед ліквідних паперів другого ешелону за підсумками дня стали акції Центрального ГЗК зі зростанням котирувань на рівні 7%. Найгірший результат був зафіксований за акціями дебютанта ринку заявок - «Дніпрообленерго», котирування якого знизилися на 10,7%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 23 травня, знизився на 2,56% - до 966,25 пункту. Загальний обсяг торгів склав 294 млн. грн.

Індекс Української біржі впав на 2,98% - до 2485,52 пункту. Загальний обсяг торгів склав 247 млн. 939 тис. грн., із них на терміновому ринку - 89 млн. 416 тис. грн.