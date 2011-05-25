Сім українських компаній мають намір презентувати себе на саміті IPO у Варшаві

Варшава. Сім компаній із України мають намір провести свою презентацію під час саміту IPO країн Центральної та Східної Європи (CEE IPO Summit), який стартує сьогодні у Варшаві

Про це свідчить порядок денний організованого польською владою саміту, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Українські компанії складуть половину всіх фірм, які проведуть презентацію під час дводенного саміту.

Зокрема, презентацію мають намір провести найбільший в Україні видобувач нафти і газу «Укрнафта», торговець нафтопродуктами «Галнафтогаз», будівельна TMM, медійна United Media Holding, а також компанії Creativ Group, MTI Group і Westa.

Організатори саміту повідомили УНІАН, що в його роботі візьмуть участь представники близько 70 компаній із України.

Співрозмовник агентства не уточнила кількість всіх учасників, зауваживши, що українські компанії за кількістю представників є одними з лідерів.

Серед українських учасників - агропромисловий холдинг «Авангард», компанії «Укрзернопром», «Укпродукт Груп», «Укрсоцбанк», «СКМ-медіа», «Укрексімбанк», інші як національні, так і міжнародні компанії, що працюють в Україні, і фірми, що вже котируються на ВФБ.

Згідно з порядком саміту, презентації компаній відбудуться в четвер.

Сьогодні саміт відкриє голова уряду Польщі Дональд ТУСК.

Як повідомляв УНІАН, організаторами CEE IPO Summit стали Варшавська фондова біржа, Національний депозитарій, місто Варшава і Міністерство державного майна Польщі.

У квітні організатори повідомляли, що запросили на саміт представників близько 300 компаній, третина з яких із України.

Довідка УНІАН. На створеній в 1991 році Варшавській фондовому біржі котируються папери більше 400 фірм, близько 30 з яких закордонні. Серед них 8 українських компаній, перша з яких "Астарта" дебютувала у 2006 році.

Глава ВФБ Людвік СОБОЛЕВСЬКИЙ прогнозує збільшення дебютів компаній з України цього року до 5-10 з трьох у минулому.

З початку року на польському ринку вже провели IPO три українські компанії.