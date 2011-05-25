Зниження фондових індексів США у вівторок відновилося - експерт

12:57, 25 травня 2011
Фондовий ринок
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Зниження фондових індексів США у вівторок, 24 травня, відновилося.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його інформацією, незважаючи на зростання акцій сировинного сектору, фондові індекси S & P 500 і DJIA завершили вівторок зниженням на 0,1% і 0,2% відповідно. Таким чином, індексу S & P 500 не вдалося відскочити вгору від рівня 100-денної ковзної середньої, що підвищує ймовірність продовження зниження ринків акцій в усьому світі.

Як підкреслив П.ІЛЛЯШЕНКО, в центрі уваги учасників ринку виявилися коментарі стратега зі сировинних ринків банку Goldman Sachs Джефрі КУРІ, який змінив свою думку щодо середньострокової динаміки вартості нафти з негативного на позитивне. При цьому котирування нафти марки WTI не змогли закріпитися вище рівня в 100 доларів за барель на тлі переважно слабкої динаміки інших сировинних товарів.

Водночас, за словами аналітика, динаміка акцій фінансового сектора в США мала переважно нейтральний характер, на фоні відсутності єдиної динаміки вартості боргових зобов`язань країн PIGS. Тривале погіршення перспектив підвищення верхньої планки боргу Сполучених Штатів Америки найближчим часом поки також не робить негативного тиску на динаміку акцій фінансового сектора.

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