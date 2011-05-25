Експерт: на відкритті українського ринку акцій склався негативний зовнішній фон

Зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського фондового ринку склався негативний, враховуючи те, що в порівнянні з рівнем на вчорашньому закритті українських торгових майданчиків, ф`ючерси на індекс S & P 500 в середу вранці знижувалися в межах 1%.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

При цьому, підкреслив він, «враховуючи той факт, що амплітуда денних змін індексу Української біржі в 2011 році в середньому становить 1,3% (на тлі аналогічного показника для індексу S & P 500 на рівні 0,6%), потенціал зниження українського ринку на сьогоднішньому відкритті складає 2%».

На думку аналітика, в цьому випадку єдиним фактором, що обмежує негатив, може стати корекція основних європейських індексів вгору після старту торгів на негативній території.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 24 травня, зріс на 0,87% - до 974,69 пункту. Загальний обсяг торгів склав 698 млн. грн.

Індекс Української біржі піднявся на 1,83% - до 2531,09 пункту. Загальний обсяг торгів склав 292 млн. 889 тис. грн., з них на терміновому ринку - 131 млн. 496 тис. грн.