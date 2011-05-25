Європейські акції зросли під впливом сильних даних із Німеччини - експерти

Європейські фондові майданчики вчора закрилися на позитивній території під впливом сильних даних щодо ВВП та індексу ділових настроїв, які вийшли у Німеччині.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Водночас, повідомляють аналітики, провідні індекси США у вівторок, 24 травня, знизилися до мінімуму за останній місяць на фоні стурбованості трейдерів темпами відновлення економіки країни. Тим не менше, деяку підтримку американським індексам зробили новини про зростання цін на сировину, а також статистика по ринку нерухомості в США, яка показала зростання продажів нових будинків на 7,3%, тоді як прогноз був на рівні 1,7%.

За інформацією аналітиків, сьогодні у Великобританії будуть опубліковані переглянуті дані щодо ВВП за перший квартал. У США вийдуть дані по замовленнях на товари тривалого користування за квітень і дані по запасах нафти й нафтопродуктів за тиждень.

Аналітики відзначають, що фондові індикатори Україні у вівторок закрилися в зеленій зоні. Лідером торгів за обсягом на Українській біржі виступила «Мотор Січ» (14,7 млн. грн.). Всі акції індексного кошика за підсумками торгів показали зростання. Найбільше підвищення було зафіксовано за Стахановським вагонобудівним заводом (+6,10%), «Укртелекомом» (+4,73%) і Ясинівським КХЗ (+2,33%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 24 травня, зріс на 0,87% - до 974,69 пункту. Загальний обсяг торгів склав 698 млн. грн.

Індекс Української біржі піднявся на 1,83% - до 2531,09 пункту. Загальний обсяг торгів склав 292 млн. 889 тис. грн., з них на терміновому ринку - 131 млн. 496 тис. грн.