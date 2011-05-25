Українські інвестори емоційно реагують на коливання настроїв на світових біржах

Українські інвестори досить емоційно реагують на коливання настроїв на світових фондових майданчиках.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

За її словами, «на світових біржах в даний час переважають помірно негативні настрої, неспокій продовжують викликати боргові проблеми єврозони та шляхи їх вирішення. Основним питанням, яке продовжує цікавити інвестиційну громадськість є перспектива можливої реструктуризації боргів Греції і ризики поширення кризи довіри у випадку розвитку такого сценарію».

Як повідомила О.ЄВДОЧЕНКО, сьогодні в першій половині дня вітчизняний ринок акцій показав зростання. Індекс UX до 13:00 години додав 0,85% до 2553,54 пункту.

Тим не менше, відзначила аналітик, на торгах у вівторок індекс S & P 500 не зміг закріпитися вище 1324 пунктів і залишається нижчим рівня 50-денної ковзної середньої. «Тому в умовах ведмежого настрою на зовнішніх ринках рекомендуємо поки що утриматися від відкриття довгих позицій на вітчизняному ринку акцій», - підкреслила вона.

За інформацією О.ЄВДОЧЕНКО, сьогодні в США буде опубліковано дані щодо зміни замовлень на товари тривалого користування в квітні. У середньому прогнозується, що загальний обсягів замовлень після зростання на 4,1% місяцем раніше може знизитися на 2,5%, у той час як замовлення без урахування транспорту після збільшення на 2,3% можуть зрости на 0,5%.