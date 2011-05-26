В Україні буде відкрито філіал Чикагської товарної біржі

Кабінет міністрів України і Нацбанк підписали меморандум про співпрацю з Чикагською товарною біржею (ЧТБ). Від імені українського уряду документ підписав міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК, з боку ЧТБ – президент біржі Лео МЕЛАМЕД.

Як передає кореспондент УНІАН, також Л.МЕЛАМЕД і президент Української ф`ючерсної біржі Леонід КОЗАЧЕНКО підписали договір про співпрацю і умови відкриття філіалу ЧТБ в Україні.

«Це буде причорноморська зернова біржа, яка дозволить зробити ще один крок у бік цивілізованого ринку зернових і головне - забезпечити фінансовий інструмент для фінансування виробників зернових», - заявив журналістам М.ПРИСЯЖНЮК.