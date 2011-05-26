Торги на біржах Європи і США в середу пройшли в основному на негативній території - експерти

Торги на фондових майданчиках Європи і США в середу, 25 травня, проходили переважно на негативній території на тлі побоювань щодо боргових проблем єврозони, а також слабких макроекономічних даних по США.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, вчора стало відомо, що у квітні обсяги замовлень на товари тривалого користування в США знизилися на 3,6% - до максимального рівня за останні 6 місяців, у той час як аналітики прогнозували зниження на 2,2%. Бажання торговців зафіксувати прибуток збільшилася після того, як нафта почала знижуватися в ціні через зміцнення долара та звіту, що показав зростання запасів чорного золота в США.

За інформацією аналітиків, сьогодні будуть опубліковані дані за імпортними цінами у Німеччині за квітень. У США вийде переглянутий ВВП за перший квартал 2011 року, а також дані щодо кількості первинних звернень за допомогою з безробіття.