Український ринок акцій встояв на фоні неоднозначної динаміки зовнішніх майданчиків - експерт

Український ринок акцій під час вчорашніх торгів встояв на фоні неоднозначної динаміки на зовнішніх майданчиках.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він зазначив, що індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 25 травня, знизився на 0,3% на тлі неоднозначної динаміки ризикових активів на світових ринках. Потенціал зниження індексу на відкритті торгів виявився обмеженим корекцією європейських індикаторів вгору після відкриття торгових майданчиків на негативній території і склав всього 0,8%. При цьому подальше зростання індексу на 1% протягом перших 1,5 годин торговельної сесії також виявився нестійким. Обсяг торгів збільшився на 20%, однак це дозволило лише досягти рівня 10-денної ковзної середньої.

Таким чином, за словами П.ІЛЛЯШЕНКА, «розширення кола акцій, що беруть участь в зростанні українського ринку з 16 травня, не очевидно, але поточне відновлення торговельної активності варто розцінювати як позитивний сигнал». Число акцій, які 25 травня закрилися зростанням, відповідало числу акцій, які завершили день з втратами. Причому дане твердження справедливе як для кошика індексу Української біржі, так і для списку акцій порівняно ліквідних представників другого ешелону.

З результатів окремих акцій у середу аналітик виділив зростання котирувань «Стиролу» на 4,1%, а також зростання Авдіївського КХЗ на 1,5% на високому обсязі торгів. При цьому акції «Стиролу» закрилися вище за позначку в 70 гривень, яка з 11 травня виступала сильним рівнем опору. «Таким чином, папери «Стиролу» є одним з основних кандидатів на роль лідера у випадку продовження зростання індексу Української біржі», - підсумував П. ЛЛЯШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 25 травня, знизився на 0,27% - до 2524,17 пункту. Загальний обсяг торгів склав 345 млн. 571 тис. грн., З них на терміновому ринку - 157 млн. 977 тис. грн.

Індекс ПФТС виріс на 0,25% - до 977,13 пункту. Загальний обсяг торгів склав 705 млн. грн.