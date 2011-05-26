Учасники фондового ринку США знову роблять ставку на зростання сировинних товарів - експерт

Учасники фондового ринку США знову роблять ставку на зростання сировинних товарів.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

На його думку, «у середу небажання продавців форсувати події на відкритті європейської торгової сесії дозволило ф`ючерсах на індекс S & P 500 утриматися вище стратегічної підтримки поблизу 1300 пунктів». У підсумку учасники ринку змогли повернутися до теми перепроданності на ринках сировинних товарів, яка домінувала у вівторок, 24 травня. У свою чергу, зростання акцій сировинного сектору надало підтримку широкому ринку, і фондові індекси S & P 500 і DJIA у середу закрилися зростанням на 0,3%.

Як зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, «учасники ринку проігнорували публікацію слабких економічних даних зі США, однак уповільнення економіки Сполучених Штатів Америки, так само як і світової економіки, вже ні для кого не є сюрпризом. Таким чином, динаміку ринків акцій і ризикових активів в цілому перевизначають ледь помітні коливання настроїв, що зручно відстежувати за допомогою інструментів технічного аналізу».