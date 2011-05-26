Зростання цін на нафту сильно вплинуло на світові товарні ринки - експерти

Зростання цін на нафту в середу, 25 травня, сильний вплив на світові товарні ринки.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

Тим не менше, за словами аналітиків, «позитивний ефект не зачепив ринок цінних паперів України». Зокрема, індекс Української біржі в середу закрився падінням.

Аналітики констатують, що лідером падіння на Українській біржі стала найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта», акції якої знизилися на 1,76%. Котирування генкомпаній також просіли. Папери «Західенерго» подешевшали на 1,16%, "Центренерго" - на 0,64%. Найбільшим попитом серед паперів індексного кошика користувалися акції Авдіївського КХЗ (+1,5%).

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 25 травня, знизився на 0,27% - до 2524,17 пункту. Загальний обсяг торгів склав 345 млн. 571 тис. грн., з них на терміновому ринку - 157 млн. 977 тис. грн.

Індекс ПФТС зріс на 0,25% - до 977,13 пункту. Загальний обсяг торгів склав 705 млн. грн.