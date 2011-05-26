Українські акції на закордонних ринках вчора показали загалом позитивну динаміку - експерти

Українські акції, що торгуються на закордонних ринках, за підсумками вчорашніх торгів продемонстрували загалом позитивну динаміку.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, на Варшавській фондовій біржі в середу, 25 травня, акції агропромислових компаній зросли. Зокрема, «Кернел» подорожчав на 3,59%, «Астарта» - на 3,52%, «Агротон» - на 0,16%). На Лондонській фондовій біржі «Миронівський хлібопродукт» також додав 1,68%.

Як повідомляють аналітики, підвищення цін на нафту позитивно вплинуло на акції нафтовидобувного сектора. Котирування Regal Petroleum (+3,51%) і Cadogan Petroleum на Лондонській фондовій біржі в середу зросли на 3,51% і 1,78% відповідно. Протилежну динаміку показали папери ще однієї нафтогазової компанії JKX Oil & Gas (-0,24%). Серед найгірших також виявилося гірничо-металургійне підприємство Ferrexpo (-0,14%).