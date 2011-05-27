«Галнафтогаз» планує продати на фондовому ринку акції на 200 млн. дол.

Варшава. Концерн «Галнафтогаз» (Львів), один з найбільших в Україні продавців нафтопродуктів, має намір залучити через фондову біржу близько 200 млн. дол.. для фінансування свого подальшого розвитку.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив керівник і головний власник компанії Віталій АНТОНОВ, який брав участь у саміті IPO країн Центральної та Східної Європи у Варшаві.

В.АНТОНОВ зазначив, що компанія поки не прийняла остаточного рішення, через яку біржу буде залучати кошти.

«Швидше за все, це буде Варшава», - сказав він, додавши, що серед варіантів компанія також розглядає Лондон.

За його словами, «Галнафтогаз», який провів IPO на Франкфуртській біржі в 2005 році, може дорозмістити акції на новому майданчику в кінці поточного або початку наступного року.

В.АНТОНОВ зазначив, що кошти будуть витрачені на інвестиційну програму вартістю більше 420 млн. доларів, яку компанія також має намір реалізувати за рахунок кредитних і своїх власних коштів.

Довідка УНІАН. ПАТ «Концерн «Галнафтогаз» є одним з найбільших власників АЗС в Україні. Концерн володіє мережею із 319 сучасних АЗС, в т.ч. 290 під брендом «ОККО». Компанія має в своєму розпорядженні 10 нафтобаз та 104 бензовози.