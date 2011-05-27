Українські інвестори вчора розпродавали акції нафтовидобувних компаній і ГМК - експерт

Розпродаж цінних паперів нафтовидобувних і гірничо-металургійних компаній у четвер, 26 травня, чинив тиск на українські фондові ринки.

Про це повідомляється в огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, підготовленому аналітиком Олександром ЛОЗОВИМ.

Аналітик відзначив, що індекс Української біржі в четвер втратив 0,84%. При цьому загальний обсяг торгів акціями на біржі склав 133 млн. грн.

За інформацією О.ЛОЗОВОГО, найбільше падіння в четвер показали акції «Укрнафти» (-1,53%). Трейдери також продавали папери Авдіївського КХЗ (-1,46%) і Ясинівського КХЗ (-1,13%).

Аналітик констатує, що зростання в четвер продемонстрували тільки акції «Укрсоцбанку» (+0,29%) і Єнакіївського металургійного заводу (+0,16%).