Українські інвестори вчора розпродавали акції нафтовидобувних компаній і ГМК - експерт
Розпродаж цінних паперів нафтовидобувних і гірничо-металургійних компаній у четвер, 26 травня, чинив тиск на українські фондові ринки.
Про це повідомляється в огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, підготовленому аналітиком Олександром ЛОЗОВИМ.
Аналітик відзначив, що індекс Української біржі в четвер втратив 0,84%. При цьому загальний обсяг торгів акціями на біржі склав 133 млн. грн.
За інформацією О.ЛОЗОВОГО, найбільше падіння в четвер показали акції «Укрнафти» (-1,53%). Трейдери також продавали папери Авдіївського КХЗ (-1,46%) і Ясинівського КХЗ (-1,13%).
Аналітик констатує, що зростання в четвер продемонстрували тільки акції «Укрсоцбанку» (+0,29%) і Єнакіївського металургійного заводу (+0,16%).