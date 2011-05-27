Експерт: українські акції нафтогазового сектору і ГМК користувалися попитом на світових біржах

Акції українських нафтогазових і гірничодобувних компаній у четвер, 26 травня, користувалися високим попитом на закордонних фондових майданчиках.

Про це йдеться в огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, підготовленому аналітиком Олександром ЛОЗОВИМ.

За інформацією аналітика, кращий результат в четвер показали акції Regal Petroleum (+5,09%), що торгуються на Лондонській фондовій біржі. Котирування JKX Oil & Gas (+1,07%) також зросли.

Як повідомив О.ЛОЗОВИЙ, вугледобувна компанія «Садова Груп» на Варшавській фондовій біржі вчора злетіла в ціні на 4,88%. При цьому папери Ferrexpo у Лондоні додали 2,31%.

За словами аналітика, трейдери на Варшавській фондовій біржі в четвер фіксували прибуток за акціями компанії «Кернел», які знизилися на 1,28% після зростання на попередній торговій сесії.