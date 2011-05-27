Фондові біржі України знизилися на фоні негативної макростатистики зі США - експерти

Фондові біржі України у четвер, 26 травня, закрилися зі зниженням на фоні опублікованої в США негативної макроекономічної статистики.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, згідно з результатами торгів у четвер індекс Української біржі знизився на 0,84%, опинившись на рівні 2502,85 пункту. Індекс ПФТС опустився на 0,51%, до 972,15 пункту. Серед акцій індексного кошика Української біржі краще ринку виглядали «Укрсоцбанк» (+0,29%) і Єнакіївський метзавод (+0,16%). Всі інші акції продемонстрували зниження, лідерами якого стали Стахановський вагонобудівний завод (-3,41%), «Укрнафта» (-1,53%) і Авдіївський КХЗ (-1,46%).

За словами аналітиків, торги на фондових майданчиках Європи і США в четвер проходили зі змішаною динамікою індексів. Дані щодо переглянутого ВВП США виявилися набагато гіршими за очікування аналітиків. Також збільшилася кількість первинних заяв на допомогу з безробіття, що цілком може продовжити тиск на індекс SP500 і продавити його до 1240-1180 пунктів. На нашому ринку можна побачити 2200-2100 за індексом Української біржі до липня.

Аналітики повідомляють, що сьогодні по єврозоні буде опублікований індекс економічних очікувань за травень. У США вийде статистика з особистих витрат і доходів, індекс споживчої довіри і індекс незавершених угод із продажу будинків.