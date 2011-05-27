Експерт: сьогодні зранку на світових фондових ринках спостерігається обережне зростання оптимізму

Сьогодні з ранку на світових фондових ринках спостерігається обережне зростання оптимізму.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його інформацією, ф`ючерси на S & P 500 зранку, 27 травня, торгуються з невеликим підвищенням. Європейські ринки відкрили торгову сесію солідним ривком вгору. Зовнішній фон на відкритті українського ринку склався позитивний.

При цьому О.БЛІНОВ повідомив, що в четвер настрої торговців на українському фондовому ринку погіршувалися протягом дня: вчора ранковий «геп» вгору був повністю розтрачений на дві години торгів. Індекс Української біржі втратив 0,8%, зупинившись на позначці 2503 пунктів.

За словами аналітика, ліквідні акції Української біржі в четвер демонстрували падіння. Список аутсайдерів торгового дня очолив Стахановський вагонобудівний завод, котирування якого знизилися на 3,4%. «Укрнафта», Авдіївський коксохімічний завод і «Стирол» показали падіння на 1,5%.

Як зазначив О.БЛІНОВ, найбільш значне зростання на Українській біржі в четвер було зафіксовано за акціями Харцизького трубного заводу (+1,6%). Незначно зросли акції «Укрсоцбанку» і Єнакіївського металургійного заводу.