Акції українських агрокомпаній в п'ятницю користувалися попитом на закордонних ринках

Акції українських агропромислових компаній, що торгуються на закордонних фондових ринках, користувалися в п`ятницю, 27 травня, найбільшим попитом у інвесторів.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, серед лідерів зростання в п`ятницю виявилися акції «Агротону» (+5,31%) та інших компаній агросектору. Зокрема, котирування Kernel додали 3,05%, Milkiland - 2,94%, "Астарти" - 0,49%.

Як відзначають аналітики, папери нафтовидобувних компаній у п`ятницю впали. Regal Petroleum подешевшав на 1,34%, JKX Oil & Gas - на 0,55%. Трейдери також продавали акції гірничо-металургійного підприємства Ferrexpo, котирування якого знизилися на 0,71%.