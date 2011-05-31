Українські агрокомпанії на Варшавській фондовій біржі знову значно зросли - експерти

Українські компанії агропромислового сектора на Варшавській фондовій біржі другий день демонструють значне зростання.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, на Варшавській фондовій біржі в понеділок, 30 травня, котирування акцій «Агротону» додали 4,30%, "Астарти" - 2,56%, Kernel - 1,64%, Milkiland - 1,30%. Крім цього, цінні папери вугледобувної компанії «Садова Груп» подорожчали на 0,32%.

Як відзначають аналітики, Лондонська фондова біржа в понеділок була закрита.