Українські агрокомпанії на Варшавській фондовій біржі знову значно зросли - експерти
14:53, 31 травня 2011Фондовий ринок
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Українські компанії агропромислового сектора на Варшавській фондовій біржі другий день демонструють значне зростання.
Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.
За інформацією аналітиків, на Варшавській фондовій біржі в понеділок, 30 травня, котирування акцій «Агротону» додали 4,30%, "Астарти" - 2,56%, Kernel - 1,64%, Milkiland - 1,30%. Крім цього, цінні папери вугледобувної компанії «Садова Груп» подорожчали на 0,32%.
Як відзначають аналітики, Лондонська фондова біржа в понеділок була закрита.
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