Фондовий ринок йде на дно

Український фондовий ринок за підсумками минулого тижня знову знизився на фоні погіршення настроїв на світових біржах, посиленого несподіваними виключно внутрішніми новинами.

Як відзначив аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Олександр Лозовий, українські фондові ринки в понеділок, 23 травня, продемонстрували істотне падіння під впливом розпродажів на зарубіжних ринках. Зокрема, індекс Української біржі опустився у зв`язку з можливим збільшенням боргових проблем європейських країн. Зниження було зафіксовано серед акцій всіх галузей. Лідерами падіння стали «Центренерго» (-4,13%) і «Західенерго» (-2,81%), «Мотор Січ» (-3,94%).

Індекс Української біржі в понеділок впав на 2,98% - до 2485,52 пункту. Індекс ПФТС знизився на 2,56% - до 966,25 пункту.

У свою чергу, аналітики інвестиційної групи «Сократ» підкреслили, що український фондовий ринок 23 травня захлеснуло зовнішнім негативом, викликаним зниженням суверенного рейтингу Греції від агентства Fitch, а також зниженням агентством S & P прогнозу за рейтингом Італії зі "стабільного" до "негативного". Зміцнення долара і, відповідно, падіння цін на нафту та інші сировини відбилися на американських індексах, які почали тиждень серйозним зниженням - на більш ніж 1% під час відкриття в понеділок, 23 травня.

Вітчизняний ринок у вівторок, 24 травня, спробував (і досить вдало) зіграти проти світового тренду. Індекс Української біржі за підсумками дня піднявся на 1,83% - до 2531,09 пункту. Індекс ПФТС зріс на 0,87% - до 974,69 пункту.

За словами аналітика компанії Astrum Investment Management Павла Ілляшенка, індекс Української біржі відіграв у вівторок більше половини втрат понеділка на фоні нейтральної динаміки на світових майданчиках. Індекс Української біржі відіграв 46 зі 76 пунктів, які були втрачені під час попередньої торгової сесії. Всі 15 акцій з кошика індексу Української біржі закрилися на позитивній території. Водночас, обсяг торгів акціями не збільшився. Котирування ф`ючерсного контракту на індекс Української біржі з терміном закінчення у червні піднялися у вівторок на 3,7%, тобто зростання на терміновому ринку у два рази перевищило зростання базового активу. При цьому П.Ілляшенко вважає, що «даний факт відображає лише більш високу волатильність очікувань активних трейдерів, і цілком ймовірно, що за подальших епізодів зниження котирувань українських цінних паперів ми будемо свідками випереджаючого зниження ф`ючерсних контрактів».

На думку начальника аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олени Євдоченко, українські інвестори досить емоційно реагують на коливання настроїв на світових фондових майданчиках. За її словами, «на світових біржах в даний час переважають помірно негативні настрої, неспокій продовжують викликати боргові проблеми єврозони та шляхи їх вирішення. Основним питанням, яке продовжує цікавити інвестиційну громадськість, є перспектива можливої реструктуризації боргів Греції і ризики поширення кризи довіри у випадку розвитку такого сценарію». Як відзначила аналітик, на торгах у вівторок індекс S & P 500 не зміг закріпитися вище 1324 пунктів і залишився нижчим рівня 50-денної ковзної середньої.

Аналітики ІГ «Сократ» також констатують, що провідні індекси США у вівторок, 24 травня, знизилися до мінімуму за останній місяць на фоні стурбованості трейдерів темпами відновлення економіки країни. Тим не менше, деяку підтримку американським індексам надали новини про зростання цін на сировину, а також статистика по ринку нерухомості в США, яка показала зростання продажів нових будинків на 7,3%, тоді як прогноз був на рівні 1,7%. При цьому європейські фондові майданчики 24 травня закрилися на позитивній території під впливом сильних даних щодо ВВП та індексу ділових настроїв, які вийшли у Німеччині.

З усього сказаного помітно, що підвищена волатильність українських індексів підтверджує невпевненість вітчизняних інвесторів.

Як вважає аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов, «мінливість українського фондового ринку, яка спостерігається в останні дні, вказує на те, що гравці поки не готові ризикувати активами, займаючи вичікувальну позицію в надії побачити більш чіткі сигнали з-за кордону. В умовах невизначеності учасники ринку схильні здійснювати тільки короткострокові спекулятивні операції, тому ми спостерігаємо широкі рухи індексу Української біржі в різних напрямках».

За словами О.Кушнарьова, торги на українському ринку в середу, 25 травня, проходили в суперечливому ключі. У перші години сесії індекс Української біржі часто міняв територію свого перебування, але ближче до середини дня зміг закріпитися в плюсі. Підтримку ринку надав ціновий відскік вгору на сировинних майданчиках, який поліпшив кон`юнктуру світових фондових бірж. У результаті, після ранкового падіння, викликаного побоюваннями щодо поглиблення боргової кризи в єврозоні та зниженням сировинних котирувань, частина закордонних індикаторів змогла вибратися в зелену зону, що позитивно відбилося і на динаміці українського ринку.

Тим не менше, констатує аналітик, після обіду вітчизняний ринок розгубив накопичений запас міцності. Погіршення настроїв спровокувала слабка американська макростатистика. За підсумками квітня замовлення на товари тривалого користування в США впали на 3,6%, тоді як аналітики прогнозували зниження показника на 2,5%. До кінця сесії ринок не зміг впоратися з негативом. Але при цьому підтримку вітчизняним паперам надав глава Кабміну Микола Азаров, який відзначив, що цього року в Україні спостерігається підвищення попиту на добрива вітчизняних виробників. При цьому Азаров дав доручення міністерствам розробити довгострокову програму забезпечення аграріїв добривами. «В останній місяць акції «Стиролу» торгувалися гірше ринку і в даний час значно недооцінені. Це приваблює інвесторів, які знайшли акції підприємства цікавою спекулятивної ідеєю», - зазначив О.Кушнарьов.

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 25 травня, знизився на 0,27% - до 2524,17 пункту. У свою чергу, індекс ПФТС виріс на 0,25% - до 977,13 пункту.

На наступний день наш ринок з невизначеного тренда повернувся до падіння. Поштовхом стала негативна макроекономічна статистика зі США. Крім цього, гравці вітчизняного ринку активно продавали окремі акції, що загалом вплинуло на котирування «блакитних фішок». Зокрема, повідомив аналітик О.Лозовий, розпродаж цінних паперів нафтовидобувних і гірничо-металургійних компаній у четвер, 26 травня, тиснув на українські ринки.

Аналітики ІГ «Сократ» також констатують, що фондові майданчики України в четвер закрилися зі зниженням на тлі опублікованої в США негативної макроекономічної статистики. Торги на фондових майданчиках Європи і США 26 травня проходили зі змішаною динамікою індексів. Дані щодо переглянутого ВВП США виявилися набагато гіршими за очікування аналітиків. Також збільшилася кількість первинних заяв на допомогу з безробіття.

Як відзначили аналітики ІГ «Сократ», індекс Української біржі в четвер знизився на 0,84% до 2502,85 пункту. Індекс ПФТС опустився на 0,51%, до 972,15 пункту. Серед акцій індексного кошика Української біржі краще ринку виглядали «Укрсоцбанк» (+0,29%) і Єнакіївський метзавод (+0,16%). Всі інші акції продемонстрували зниження, лідерами якого стали Стахановський вагонобудівний завод (-3,41%), «Укрнафта» (-1,53%) і Авдіївський КХЗ (-1,46%).

У п`ятницю, 27 травня, українські фондові майданчики знизилися через несподіваний і безпрецедентного внутрішнього події на внутрішньому ринку, незважаючи на те, що більшість акцій показали зростання.

Аналітики ІГ «Сократ» підкреслили, що тиск на індекс Української біржі в п`ятницю зробило зниження котирувань Ясинівського коксохімічного заводу на 35,12% на тлі новини про те, що Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку призупинила обіг акцій заводу з 20 травня терміном на 12 місяців. Фондові біржі України 27 травня закрилися зі зниженням. Індекс Української біржі впав на 0,59%, опустившись до 2488,12 пункту, а індекс ПФТС - на 0,69% до 965,42 пункту.

У свою чергу, П.Ілляшенко також зазначив, що рішення ДКЦПФР 27 травня обвалило український фондовий ринок. Тон торгів задав «регуляторний шок» - рішення ДКЦПФР про призупинення будь-яких угод з акціями шахтоуправління «Покровське», Ясинівського КХЗ, а також акцій інших активів, які входять до групи підприємств «Донецьксталь». Водночас, половині емітентів зі списку кошика індексу Української біржі в п`ятницю вдалося завершити торги на позитивній території.

При цьому, за інформацією аналітиків ІГ «Сократ», торги на біржах Європи і США в п`ятницю завершилися зростанням провідних індексів. Підтримку ринку надали підсумки дводенного саміту G8 в Довілі. Також на настрої інвесторів сприятливо вплинули дані з індексу споживчої довіри в США, який зріс до 74,3 пункту в травні, в той час як очікування були на рівні 72,4 пункту. Статистика з особистих витрат і доходів виявилася трохи гірше прогнозів ринку, що трохи стримало зростання індексів.

Однак, говорити про однозначний позитив на глобальних майданчиках 27 травня не варто. П.Ілляшенко наголосив, що, незважаючи на скромне зростання фондових індексів S & P 500 і DJIA на 0,4% і 0,3% у п`ятницю, за підсумками тижня американський ринок акцій знову втратив. У результаті індекс S & P 500 знизився вже четвертий тиждень поспіль, втративши 2,2% від максимального значення 2011 року.

У підсумку можна стверджувати, що український фондовий ринок знову не має певних орієнтирів для росту, а світові новини схиляють його більше до падіння. Рідна ж економіка поки тільки підсилює негатив...

Володимир Оранський (УНІАН)