Інвестори чекають на дані про економічну активність у США - експерт

Фондовий ринок сподівається, що темпи уповільнення економічної активності в США не зміняться.

Так аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО прокоментував агентству УНІАН поточну ситуацію на фондових майданчиках.

Він підкреслив, що сьогодні в 15:15 за київським часом очікується публікація даних про зростання зайнятості в приватному секторі США (від агентства ADP), о 17:00 - значення індексу ділової активності в промисловому секторі ISM PMI. «Незважаючи на те, що дані з ринку праці традиційно більш висвітлюють у засобах масової інформації, найбільша інтрига на даний момент полягає в тому, чи прискоряться темпи уповільнення зростання економіки США», - пояснив аналітик.

Як вважає П.ІЛЛЯШЕНКО, враховуючи очевидне уповільнення економічної активності в травні, інвесторам не варто очікувати, що значення індексу ділової активності ISM PMI досягне прогнозованої раніше позначки на рівні 81,9. При цьому через те, що ринок готовий до публікації слабких економічних даних, значення індексу вище за відмітку в 70 треба вважати хорошим результатом.

На думку аналітика, зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку склався нейтральний. Вранці ф`ючерси на індекс S & P 500 продовжили зростання на тлі різноспрямованої динаміки фондових індексів у країнах Азії. Водночас, зниження долара США і відповідне зростання європейської валюти також продовжилися, що підтримує помірно позитивний настрій серед учасників ринку. Однак, близькість локальних рівнів опору може стати причиною фіксування прибутку на ринках ризикових активів напередодні публікації важливих економічних даних у Сполучених Штатах Америки.