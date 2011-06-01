Біржі Європи і США зросли на фоні очікувань зустрічі міністрів фінансів ЄС - експерти

Фондові біржі Європи та США завершили торги вівторка, 31 травня, в зеленій зоні на фоні очікувань позачергової зустрічі міністрів фінансів ЄС, яка відбудеться в середу і на якій будуть обговорювати питання, що стосуються боргової кризи в Греції, зокрема, питання виділення додаткової фінансової допомоги країні.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

На думку аналітиків, «хоча статистика, що вийшла вчора в США, була не надто сприятливою, вона не зіпсувала настрою інвесторів». Зокрема, у травні значення чиказького індексу ділової активності знизилося з 67,7 до 56,6 пункту, а індекс споживчої довіри в травні впав з 66 до 60,8 пунктів, обидва показники виявилися значно гіршими за очікування ринку. У Німеччині квітневий дані щодо кількості роздрібних продажів показали зростання, а рівень безробіття в травні знизився до 7%. Водночас, рівень безробіття в єврозоні залишився на колишньому рівні, а рівень споживчих цін у річному вимірюванні зріс на 2,7%.

Аналітики повідомляють, що сьогодні по єврозоні буде опублікований індекс ділової активності в промисловості за травень. У США будуть опубліковані індикатор зайнятості ADP за травень, індекс економічних умов і дані щодо витрат на будівництво.

Аналітики відзначають, що фондові біржі України у вівторок закрилися на позитивній території. Серед акцій індексного кошика найбільше зростання було зафіксовано по "Західенерго" (+11,95%), Стахановському вагонобудівному заводу (+1,95%) і «Укртелекому» (+1,07%). Гірше ринку виглядали папери «Укрнафти» (-1,34%) і Авдіївського КХЗ (-0,27%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 31 травня, підвищився на 0,88% - до 976,76 пункту. Загальний обсяг торгів склав 253 млн. 529 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 0,55% - до 2513,25 пункту. Загальний обсяг торгів склав 217 млн. 170 тис. грн., з них на терміновому ринку - 71 млн. 981 тис. грн.