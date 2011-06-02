Розпродаж на ринку акцій США не розтрощили впевненість інвесторів - експерт

Динаміка основних ризикових активів сьогодні вранці вказує на те, що розпродаж на американському ринку акцій не завдали нищівного удару по впевненості інвесторів.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Зокрема, зазначив він, сьогодні вранці масштаб зниження індексів акцій в країнах Азії рідко перевищував позначку в 2%, а ф`ючерси на індекс S & P 500 торгувалися біля нульової позначки. Таким чином, негайне посилення негативних настроїв не спостерігається.

За словами аналітика, це означає, що після зниження на відкритті торгів динаміка українського ринку акцій буде мати шанси на стабілізацію. Однак, внутрішньоденна залежність динаміки українських акцій від подій на зовнішніх майданчиках залишиться на невисокому рівні в разі збереження низької торговельної активності. Зовнішній фон на відкритті українського ринку в четвер, 2 червня, склався помірно негативний.