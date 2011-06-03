Акції на біржах Європи і США подешевшали на фоні пониження рейтингу Греції - експерти

Торги на фондових майданчиках Європи і США в четвер, 2 червня, завершилися переважно на негативній території на фоні пониження міжнародним агентством Moody`s рейтингу Греції з «B1" до "Саа1» з негативним прогнозом.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, рейтинг «Саа» - це дуже низький рейтинг, який вказує на 50% ймовірність дефолту країни за борговими зобов`язаннями. Також статистика, що вийшла вчора в США, була неоднозначною. Кількість первинних звернень за допомогою з безробіття за тиждень знизилася з 428 тис. до 422 тис. Водночас, обсяг промислових замовлень зменшився на 1,2%.

За інформацією аналітиків, сьогодні в США будуть опубліковані дані про рівень безробіття, а також значення індексу ділової активності в сфері послуг за травень.

Аналітики відзначають, що фондові ринки України в четвер закрилися зниженням. Серед лідерів торгів на Українській біржі за обсягом виступили акції «Мотор Січі» (13,2 млн. грн.). Всі папери індексного кошика показали зниження. Найбільше впали акції «Західенерого» (-3,92%), «Укртелекому» (-2,84%) і «Мотор Січі» (-2,45%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 2 червня, знизився на 1,10% - до 953,89 пункту. Загальний обсяг торгів склав 144 млн. 883,8 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,82% - до 2435,17 пункту. Загальний обсяг торгів склав 269 млн. 909 тис. грн., з них на терміновому ринку - 134 млн. 53 тис. грн.