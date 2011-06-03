Експерт: учасники фондового ринку чекають нову порцію економічних даних

Учасники фондового ринку на даний момент чекають нову порцію економічних даних.

Так аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО прокоментував агентству УНІАН поточну ситуацію на фондових майданчиках.

На його думку, «сьогодні вранці настрої на фінансових ринках рівнозначні настроям, які панували 24 години тому - учасники ринку вважають за краще діяти обережно на фоні мінімальної переваги тих, що грають на пониження». Протягом дня увага гравців буде спрямована на публікацію даних про динаміку зайнятості в США від Бюро статистики праці (у середу були опубліковані аналогічні дані агентства ADP) - о 15:30 за київським часом. Пізніше, о 17:00, буде опубліковано значення індексу ISM Non-Manufacturing PMI (індексу ділової активності в секторі послуг).

Як прогнозує П.ІЛЛЯШЕНКО, на відміну від подій середи, публікація даних про кондиції на ринку праці будуть мати порівняно більше значення, ніж публікація значення індексу ISM Non-Manufacturing PMI. При цьому опубліковані дані будуть гіршими за очікування, і питання полягає лише в тому, наскільки сильно сповільниться темп створення робочих місць.

Аналітик вважає, що зовнішній фон на відкритті українського фондового ринку сьогодні склався помірно негативний.