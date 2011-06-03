Динаміка українського ринку акцій вчора перебувала в руслі глобальних подій - експерт

Динаміка українського ринку акцій під час вчорашніх торгів знаходилася в руслі глобальних подій.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він підкреслив, що індекс Української біржі в четвер, 2 червня, оновив мінімальний рівень року, за підсумками дня втративши 1,8% вартості. Обсяг торгів акціями виявився на 20% нижче рівня 10-денної ковзної середньої.

За словами аналітика, серед емітентів першого і другого ешелонів Української біржі в четвер лише акціям «Луганськтепловозу», Центрального ГЗК, Харцизького ТЗ і Крюківського ВБЗ вдалося продемонструвати зростання котирувань на 4,9%, 4,1%, 0,8% і 0, 3% відповідно. У свою чергу, найбільших втрат зазнали найбільш ліквідні акції. Зокрема, котирування «Укртелекому» і «Мотор Січі» знизилися на 2,8 і 2,45% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 2 червня, знизився на 1,10% - до 953,89 пункту. Загальний обсяг торгів склав 144 млн. 883,8 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,82% - до 2435,17 пункту. Загальний обсяг торгів склав 269 млн. 909 тис. грн., з них на терміновому ринку - 134 млн. 53 тис. грн.