Фондові індекси США в четвер змогли утриматися на досягнутих рівнях - експерт

Фондові індекси США в четвер, 2 червня, змогли утриматися на досягнутих рівнях.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він зазначив, що після рекордного одноденного обвалу днем раніше, фондові індекси США завершили торговельну сесію четверга різноспрямовано. Зокрема, індекси S & P 500 і DJIA знизилися на 0,1% і 0,3%, у той час як індекс NASDAQ зріс на 0,15%.

На думку аналітика, «така динаміка ринків акцій говорить про те, що наше розуміння реакції ринку на публікацію економічних даних у середу є коректним. Після того як вихід статистичних даних в середу став тригером вивільнення негативу, який скупчувався протягом декількох тижнів, учасники ринку знову зайняли вичікувальну позицію напередодні публікації чергової порції даних».

Як повідомив П.ІЛЛЯШЕНКО, протягом торгової сесії четверга в Сполучених Штатах акції банку Goldman Sachs знижувалися майже на 3,5% на фоні чергової інформації про перебіг поточних і потенційних судових розглядів щодо дій банку в період попередньої фінансової кризи. Однак, до кінця дня котирування акції Goldman Sachs опустилися лише на 1,3%, відігравши основну частину зниження.