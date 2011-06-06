Фондові індекси США знижуються вже п'ять тижнів поспіль - експерт

Фондові індекси США знижуються вже протягом п`яти тижнів.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його інформацією, «фондові індекси S & P 500 і DJIA у п`ятницю, 3 червня, втратили 1% і 0,8%, завершивши зниженням п`ятий тиждень підряд». Аутсайдерами торгової сесії стали акції технологічних компаній, сектора послуг, а також промислових компаній. У свою чергу, мінімальних втрат зазнали папери фінансового сектора. За підсумками тижня, а також місяця явними аутсайдерами є акції промислових компаній. Це говорить про те, що учасників ринку в першу чергу турбують перспективи уповільнення економічного зростання в країнах з економікою, що розвивається.

Як вважає П.ІЛЛЯШЕНКО, «публікація економічних даних залишиться у фокусі учасників ринку і протягом нинішнього тижня, проте акценти будуть вже іншими». По-перше, інвестори хочуть почути коментарі Федерального резерву щодо швидкого уповільнення економічної активності в Сполучених Штатах (виступ Бена Бернанке у вівторок, 7 червня), а також коментарі щодо перспектив підвищення боргового ліміту (виступ Тімоті Гайтнер у понеділок, 6 червня). По-друге, протягом тижня відбудуться засідання центральних банків Індонезії (четвер, 9 червня) та Південної Кореї (п`ятниця, 10 червня). Нові кроки з посилення монетарної політики в даних країнах можуть мати негативний вплив на очікування гравців. По-третє, публікація економічних даних з КНР в п`ятницю може внести більше ясності в питанні посилення монетарної політики Народного банку Китаю. Нарешті, під час зустрічі представників Організації країн-експортерів нафти може бути прийнято рішення про збільшення обсягу видобутку нафти.

На думку аналітика, "незважаючи на те, що більшість подій майбутнього тижня обіцяє бути швидше негативним для ринків ризикових активів, при прийнятті торговельних рішень варто враховувати також попередню динаміку ринку. Зниження фондових індексів США виявилося досить швидким, що в більшості випадків передбачає необхідність паузи, навіть для подальшого відновлення зниження».