Експерти: інвестори розпродавали українські акції четверту сесію поспіль

Інвестори розпродавали акції українських компаній четверту торговельну сесію поспіль.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс Української біржі в понеділок, 6 червня, знизився на 0,55%. При цьому загальний обсяг торгів акціями склав 112 млн. грн. Падіння продемонстрували акції більшості секторів. У гірничо-металургійному секторі «Азовсталь» втратила 1,96%, Єнакіївський металургійний комбінат - 1,6%, Алчевський металургійний комбінат - 1,39%. Папери «Райффайзен Банку Аваль" подешевшали на 1,51%, «Укрсоцбанку» - на 1,29%.

Тим не менше, за інформацією аналітиків, акції машинобудівного сектора закінчили торговельну сесію понеділка ростом. Сумське машинобудівне НВО ім. Фрунзе додало 2,41%), «Мотор Січ» - 0,31%. Генеруюча компанія «Західенерго» і нафтовидобувна компанія «Укрнафта» зросли на 1,25% і 0,99% відповідно.