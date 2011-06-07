Українські акції нафтовидобувного сектора на зарубіжних ринках зросли - експерти

Українські акції нафтовидобувного сектора, що торгуються на закордонних ринках, вчора продемонстрували зростання на фоні загального спаду європейських індексів.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, папери нафтовидобувних компаній Regal Petroleum і JKX Oil & Gas в понеділок, 6 червня, зросли на 5,68% і 3,44% відповідно. Папери гірничорудної компанії Ferrexpo також подорожчали на 1,78%.

Як відзначають аналітики, після стабільного зростання протягом минулого тижня акції агропромислового сектора вчора продемонстрували падіння. Зокрема, Agroton Public втратив 2,36%, Kernel Holding - 1,54%, Astarta Holding - 1,36%), Avangardco - 1,32%. Тільки котирування компанії MHP зросли на 0,28%.