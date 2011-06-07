ФДМУ продав на біржі 37,27% акцій ПАТ "Агрокомплекс Хмельникпродукт"

Фонд державного майна продав на Київській міжнародній фондовій біржі (КМФБ) 37,27% акцій ПАТ "Агрокомплекс Хмельникпродукт". Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ. Реалізаційна ціна пакета 2 млн. 287 тис. грн. Довідка УНІАН. ПАТ "Агрокомплекс Хмельникпродукт" займається виробництвом плодоовочевих і м`ясних консервів, натуральних соків, безалкогольних напоїв тощо. Мажоритарним акціонером ПАТ є ТОВ "Сади Поділля".

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