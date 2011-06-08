Азіатські трейдери нехотячи переймають естафету погіршення настроїв - експерт

Азіатські трейдери нехотячи переймають у інших глобальних бірж естафету погіршення настроїв.

Так аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО прокоментував агентству УНІАН поточну ситуацію на фондових ринках.

За його інформацією, сьогодні вранці зниження на торгових майданчиках в країнах Азії має помірний характер. На фоні нейтральної динаміки ф`ючерсів на індекс S & P 500 ф`ючерсні контракти на основні індекси вказують на старт європейської торгової сесії незначним зниженням. При цьому поступове відновлення апетиту до ризику не спостерігається, на відміну від подій початку попередньої торгової сесії.

Виходячи з доступної на даний момент інформації, аналітик припускає, що в першій половині сьогоднішнього дня значення індексу Української біржі навряд чи опуститься нижче позначки в 2375 пунктів - рівень закриття попередньої торгової сесії. Навпаки, негативна динаміка на ринках ризикових активів поступово посилюється. Зовнішній фон на відкритті українського ринку сьогодні склався нейтрально-негативний.