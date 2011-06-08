Біржі Європи і США зросли на фоні ослаблення побоювань щодо Єврозони - експерти

Торги на фондових майданчиках Європи і США у вівторок, 7 червня, проходили на позитивній території на фоні деякого ослаблення побоювань щодо боргової кризи в Єврозоні.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Окрім цього, зазначають аналітики, позитивний вплив на настрої інвесторів у вівторок надала макроекономічна статистика Єврозони. У квітні обсяги роздрібних продажів у регіоні збільшилися на 0,9%, тоді як очікувалося збільшення на 0,3%. Обсяги промислових замовлень в Німеччині зросли на 2,8%, проти очікуваного зростання на 2%.

За інформацією аналітиків, сьогодні будуть опубліковані значення переглянутого ВВП Єврозони, торговельний баланс і дані з промислового виробництва Німеччини. У США вийдуть дані щодо запасів нафти за тиждень і Бежева книга.

Аналітики відзначають, що фондові ринки України у вівторок закрилися ростом під впливом позитиву з-за кордону. Серед акцій індексного кошика Української біржі гірше за ринок виглядали тільки «Укрнафта» (-1,72%) і «Центренерго» (-0,28%). Лідерами зростання стали папери «Мотор Січі» (+3,16%), Авдіївського КХЗ (+1.56%) і «Укртелекому» (+1,79%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 7 червня, підвищився на 0,47% - до 936,74 пункту. Загальний обсяг торгів склав 507 млн. 815 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів підвищився на 0,69% - до 2405,47 пункту. Загальний обсяг торгів склав 205 млн. 874 тис. грн., з них на терміновому ринку - 87 млн. 306 тис. грн.