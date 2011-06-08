Індексу Української біржі у вівторок вперше з початку червня вдалося зрости - експерт

Індексу Української біржі у вівторок, 7 червня, вперше з початку червня вдалося закритися з підвищенням.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він зазначив, що значення індексу зросло на 0,7%, у той час як зростання вартості ф`ючерсного контракту з терміном закінчення у червні склав 1,5%. Розбіжність в масштабі зростання на терміновому ринку і на ринку акцій традиційно пояснювалося динамікою «Укрнафти», котирування якої знизилися на 1,7% на фоні порівняно низького обсягу торгів по даному емітенту.

За словами П.ІЛЛЯШЕНКА, обсяг торгів акціями загалом на Українській біржі у вівторок залишився на мінімальних рівнях з початку року (на 20% нижче рівня 10-денної ковзної середньої). Зростання індексу Української біржі від підтримки на рівні 200-денної ковзної середньої очолили «Мотор Січ» і «Укртелеком». Внесок акцій даних емітентів у зростання індексу становить понад 90% (15,47 з 16,58 пункту зростання індексу за день).

За інформацією аналітика, серед представників другого ешелону Української біржі у вівторок найбільш сильним попитом знову користувалися акції Центрального ГЗК, котирування яких зросли на 6,4%. «При цьому варто пам`ятати, що акції Центрального ГЗК є досить волатильними (наприклад, середньоденне зміна вартості акції в 2011 році складає 3%). Тому гравцям не слід будувати далекосяжні висновки на основі зростання акцій даного емітента за підсумками двох останніх торговельних сесій», - вважає П. ІЛЛЯШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 7 червня, підвищився на 0,47% - до 936,74 пункту. Загальний обсяг торгів склав 507 млн. 815 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів підвищився на 0,69% - до 2405,47 пункту. Загальний обсяг торгів склав 205 млн. 874 тис. грн., з них на терміновому ринку - 87 млн. 306 тис. грн.