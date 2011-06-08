Динаміка ринків акцій більше залежить від технічних чинників - експерт

Динаміка ринків акцій все ще залежить від технічних факторів і переосмислення інвесторами відомих фактів більшою мірою, ніж від зміни новинного фону.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, у вівторок, 7 червня, незважаючи на зростання протягом більшої частини торгової сесії, фондові індекси S & P 500 і DJIA закрилися зниженням на 0,1% і 0,2% відповідно. Водночас, індексу акцій малої капіталізації Russell 2000 вдалося закритися «флет», що говорить про відсутність панічних настроїв серед американських інвесторів.

Як підкреслив аналітик, зниження фондових індексів США від максимальних рівнів дня відбулося протягом двох останніх годин торговельної сесії. При цьому виступ голови ФРС Бена Бернанке (який називають одним з основних факторів, що стоять за зниженням котирувань акцій), почалося менш ніж за півгодини до закриття торговельних майданчиків.