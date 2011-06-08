Українські фондові ринки у вівторок продемонстрували очікуване пожвавлення

Українські фондові ринки у вівторок, 7 червня, продемонстрували очікуване пожвавлення.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, серед лідерів зростання на Українській біржі у вівторок виявилися акції машинобудівного сектора: «Мотор Січ» (+3,16%), Маріупольський завод важкого машинобудування (+7,00%), «Луганськтепловоз» (+3,32% ), Крюківський вагонобудівний завод (+1,7%), «Стахановський вагонобудівний завод» (+1,33%).

За інформацією аналітиків, папери гірничо-металургійного сектора на Українській біржі у вівторок також зросли: Авдіївський КХЗ (+1,56%), Алчевський металургійний комбінат (+1,41%), Єнакіївський металургійний комбінат (+1,19%). Акції нафтовидобувної компанії «Укрнафта» продемонстрували протилежну динаміку, знизившись в ціні на 1,72%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 7 червня, підвищився на 0,47% - до 936,74 пункту. Загальний обсяг торгів склав 507 млн. 815 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів підвищився на 0,69% - до 2405,47 пункту. Загальний обсяг торгів склав 205 млн. 874 тис. грн., з них на терміновому ринку - 87 млн. 306 тис. грн.